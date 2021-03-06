شاهد تفاصيلها: #وظائف_شاغرة في مجلس الضمان الصحي #وظايف_شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

سكرتير تنفيذي: دبلوم سكرتارية أو إدارة تنفيذية أو ما يعادلها ويفضل بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

كما يفضل شهادة المهنية الإدارية Certified Administrative Professional CAP وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وخبرة 3 سنوات على الأقل وخبرة في خدمات السكرتارية والتشريفات وخبرة في برامج المايكروسوفت Microsoft Office.

رئيس قسم الاستراتيجية الرقمية: بكالوريوس في هندسة الحاسب الالي أو ما يعادلها

شهادة في الاستراتيجية الرقمية ضرورية ويجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة.

مع ضرورة وجود خبرة 9 سنوات على الأقل منها 3 سنوات في منصب إداري وخبرة في الاستراتيجية الرقمية ويفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

وعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]