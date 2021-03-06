إطلاق نار باحتجاجات واسعة في باراغواي

اشتبك محتجون مع الشرطة في أسونسيون عاصمة باراغواي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مع تفجر الغضب من طريقة معالجة الحكومة لأزمة فيروس كورونا في الشوارع وإجبار وزير الصحة على الاستقالة.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا حول مبنى الكونجرس في وسط مدينة أسونسيون بينما أزال المتظاهرون الحواجز الأمنية وأحرقوا حواجز الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة.

واندلعت أعمال الشغب وسط غضب متزايد بعد وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية واقتراب المستشفيات من الانهيار في جميع أنحاء تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وحولت أعمال الشغب المركز التاريخي للعاصمة إلى ساحة قتال من الحرائق والدخان وطلقات الرصاص.

وكان وزير الصحة خوليو مازوليني قد استقال في وقت سابق الجمعة بعد يوم من دعوة نواب لإقالته.

وكان مازوليني أحدث مسؤولي صحي كبير يتم إجباره على الاستقالة في أمريكا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة وسط غضب متزايد من طريقة مواجهة الجائحة وبطء انتشار التطعيمات.

وتسجل باراغواي أرقاماً قياسية من حالات الإصابة يومياً وفقاً لإحصاءات رويترز مع تسجيل 115 إصابة لكل 100 ألف شخص في الأيام السبعة الماضية.