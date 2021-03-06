رئيس وزراء #ليبيا المعين يقترح حكومة وحدة كبيرة

اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضواً وذلك حسبما قال مكتبه، يوم امس الجمعة، قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الإثنين لمناقشة التصديق على حكومته.

وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء لكن مسؤولاً قال إن “المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء”.

وأشارت نسختان مختلفتان قليلاً من القائمة أطلع مسؤولون ليبيون رويترز عليها إلى تولي لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية وخالد مازن وزارة الداخلية.

وبحسب القائمتين سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع.

وتضم الأسماء أيضاً نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.