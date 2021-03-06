الشيخ السلمي: لا ينبغي أن يدعو أهل “الميت” للولائم داخل المنزل

أكد الشيخ عبدالله السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في تعليقه على الصدقة عن الميت بأن يُتصدق له من غير تحديد زمن أو وقت فالأصل فيه الجواز، لكن تحديد وقت فيه بالاجتماع بعد أسبوعين أو 40 يوماً فذلك منهي عنه لأنه من النياحة.

وأشار خلال حديثه في حلقات برنامج يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه لا ينبغي أن يدعو أهل الميت للولائم داخل المنزل، لكن صنع الطعام لمن يحضرون من أهل الميت من أماكن بعيدة للتعزية داخل منزله لا شيء فيه.

وقال ان حكم الولائم التي تُقام في منزل المُتوفى بعد أيام وأسابيع من وفـاته للزائرين لهم وأن مسألة اجتماع الناس عند أهل الميت اختلف فيها العلماء؛ ففريق يرى أن اجتماع الناس عند أهل الميت من باب المواساة دون سمعة أو رياء يجوز.