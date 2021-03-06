أوكرانيا تطلب مساعدة حلفائها الغربيين

أكدت أوكرانيا، أن تجدد القتال على خطوط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق البلاد، يهدد وقف إطلاق النار الهش في شرق البلاد، داعية حلفاءها الغربيين إلى التدخل.

وعزز وقف القتال الذي تم الاتفاق عليه في يوليو الماضي الآمال في التوصل إلى حل للحرب التي اندلعت في 2014 بعد ضم الكرملين شبه جزيرة القرم، لكن بعد أطول هدنة منذ بداية الحرب قُتل ثمانية جنود أوكرانيين في اشتباكات مع مقاتلين انفصاليين منذ منتصف الشهر الماضي بينما أعلن انفصاليون الجمعة مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرماك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده المعهد الفكري “مركز السياسة الأوروبية” في بروكسل: لاحظنا تصعيدا للنزاع خلال الأسابيع الأخيرة.

وتحدث عن “استفزازات متعمدة ضد القوات المسلحة الأوكرانية لإنهاء” الهدنة الهشة السارية منذ يوليو داعياً واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين وبينهم فرنسا وألمانيا اللتان رعتا بشكل مشترك عملية السلام، إلى تكثيف جهودهم لتهدئة الوضع.

ورأى مراقبون أن التصعيد الأخير قد يكون رداً من الكرملين على العقوبات الأوكرانية التي فرضها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضد نائب نافذ موال لروسيا، وحليف مقرب لفلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وقال اولكسندر ليتفينينكو مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في كييف لوكالة فرانس برس إن “روسيا تمارس ضغوطاً على كييف بما في ذلك تهديد بتوسيع نطاق العدوان”.