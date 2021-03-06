حلب: مقتل وإصابة 30 بقصف روسي

وثق المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى إلى 4 وإصابة 24 آخرين بجروح وحروق متفاوتة الخطورة، إضافة إلى معلومات عن قتلى وجرحى آخرين، إثر استهداف حراقات وسوق نفط في كل من ترحين والحمران ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، بصواريخ أرض أرض مصدرها البوارج الروسية، والثكنات العسكرية التابعة للنظام في حلب.

وكان المرصد السوري وثق، مقتل شخص مجهول الهوية وإصابة نحو 10 آخرين، جراء القصف على منطقة الحمران بريف جرابلس، بصواريخ أرض أرض مصدرها البوارج الحربية الراسية في البحر وفق ما أفادت به المراصد العسكرية.

وسقطت عدة صواريخ يعتقد مصدرها الثكنات العسكرية التابعة لقوات النظام بحلب، على منطقة حراقات ترحين بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة.