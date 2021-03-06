أسعار الذهب في السعودية: عيار 24 عند 204.84 ريال

استقرت أسعار الذهب من عيار 24 في المملكة عند 204.84 ريال، وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند نحو 179.24 ريال.

وبلغت أسعار الذهب من عيار 18 في المملكة اليوم السبت الموافق 6/3/2021 عند نحو 153.63 ريال للجرام الواحد.

وبقي سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم السبت عند نحو 6375 ريالًا، واستقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1433.89 ريال.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الجمعة ختام تعاملات الأسبوع .