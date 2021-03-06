نقله عبر طائرة… إصابة #يزيد_الراجحي في حادث برالي الشرقية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تعرض يزيد الراجحي بطل سباقات السيارات، وملاحه مايكل أور، إلى حادث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية التي انطلقت اليوم السبت.

وأوضح الاتحاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم ، أنه تم نقل يزيد الراجحي عبر الطائرة المروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، معلنًا انسحابه من البطولة بسبب الحادث.

كما أصدر فريق السباقات الخاص بالبطل السعودي، بيانا رسميا أكد فيه أن يزيد الراجحي وملاحه مايكل أور تعرضا لحادث في رالي الشرقية، وقال الفريق إن يزيد وأور واعيان وفي حالة جيدة إلا أنهما سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتيهما.