الرئيس المصري يصل السودان في أول زيارة بعد تشكيل مجلس السيادة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى الخرطوم في زيارة رسمية إلى السودان، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية .

وذكر موقع “بوابة الأهرام” أن مراسم استقبال رسمية أقيمت فى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى مستهل زيارة الرئيس المصري للسودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي ، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم ، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين.

وأوضح أنها تأتي لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيداً للارادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

ووفق المتحدث، من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الاحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

وكان السيسي استقبل يوم الثلاثاء الماضى الدكتورة مريم الصادق المهدي” وزيرة خارجية جمهورية السودان ، وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

وحسب المتحدث ، تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية .