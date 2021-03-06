وفاة الدراج رياض الشمري وإصابة سائق السيارات يزيد الراجحي في “رالي الشرقية”

تعرض بطل السيارات السعودي يزيد الراجحي للإصابة فيما توفي الدراج رياض الشمري، اليوم السبت، في حادثين منفصلين بـ رالي الشرقية.

وقال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في بيان، إن السائق يزيد الراجحي بطل سباقات السيارات، وملاحه مايكل أور، تعرضا إلى حادث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية التي انطلقت اليوم السبت.

في نفس السياق، أعلن الاتحاد وفاة الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي. متقدما بالتعازي الحارة لذويه.

من جانبها، تقدمت وزارة الرياضة بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري ولكل الرياضيين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.