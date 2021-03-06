مكاسب سوق الأسهم تتخطى 136مليار ريال خلال أسبوع

سجل سوق الأسهم السعودية “تداول”، أداء إيجابي خلال الأسبوع، بدعم ارتفاع 3 قطاعات كبرى، وسط تباين لحركة التداول، مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفع المؤشر العام للسوق “تاسي” بنحو 0.52% ، خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس / آذار 2021، مضيفا 47.36 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 9,242.28 نقطة، مقابل 9,194.92 نقطة، بالأسبوع السابق.

وصعد رأس المال السوقي نحو 136.556 مليار ريال (36.415 مليار دولار)، خلال الأسبوع، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة بـ”تداول” 9,90 تريليون ريال، مقابل 9,153.989 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفع أداء 15 قطاعاً على رأسهم “الطاقة” الذي صعد 1.56% ، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.20%، وكان قطاع الاستثمار والتمويل مرتفعاً بنسبة 19%.

وفي المقابل، تراجع أداء 6 قطاعات تصدرهم قطاع التطبيقات والتقنية بنسبة 3.40% ، تلاه قطاع الاتصالات بتراجعه 2.82% ،وتذيل التراجعات قطاع انتاج الاغذية بنسبة 0.25%.

وشهدت حركة التداول تبايناً مقارنة بالاسبوع الماضي حيث ارتفعت الكميات بنسبة 16.6% لتصل الى 2.515 مليار سهم مقابل 2.156 مليار سهم ؛ فيما تراجعت السيولة بنسبة5.20% لتصل إلى 68.88 مليار ريال مقابل 72.66 مليار ريال بالاسبوع الماضي.