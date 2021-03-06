مغازلة لمصر.. وزير الدفاع التركي: نقدر احترام مصر والأيام المقبلة ستشهد هذا الأمر

قال وزير الدفاع التركي إن احترام مصر الجرف القاري التركي في أنشطتها الاستكشافية تطور مهم للغاية ونتوقع استمراره.

وأضاف آكار أنه يوجد لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية،عن أكار قوله: «لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر. ونرى أنه قد تكون هناك تطورات مختلفة في الأيام المقبلة عندما يتم تفعيلها».

أما العلاقات التركية اليونانية، قال أكار إننا نؤيد حل المشاكل مع اليونان في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حسن الجوار ومستعدون للتفاوض.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، كان قد صرح أيضا قبل أيام إمكانية التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.