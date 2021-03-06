الموارد البشرية في الرياض تنفذ 2300 زيارة تفتيشية وتضبط 291 مخالفة

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذها مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع عن تنفيذ 2385 زيارة ميدانية وتحرير 291 مخالفة وإنذار “منها ضبط مجموعة من العمالة المنزلية والمخالفة في بعض المشاريع الإنشائية”، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لجميع المخالفات حسب اللوائح والأنظمة.

ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات للتعاون والابلاغ عن جميع مخالفات انظمة سوق العمل في القطاع الخاص من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”او عبر تطبيق “معًا للرصد” في الاجهزة الذكية الذي يتيح تقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة.