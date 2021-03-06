الأرصاد تحذر من عوالق ترابية على 6 مناطق بينها #الرياض

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.