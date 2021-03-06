الأرصاد تحذر من عوالق ترابية على 6 مناطق بينها #الرياض

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض كما يستمر النشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 10 مساء وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحا .