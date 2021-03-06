  رغم كورونا.. المبيعات الإلكترونية  بالشرق الأوسط ستصل لـ 50 مليار دولار نهاية 2022

بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي أثّرت سلبا على الاقتصاد العالمي ، توقعت إحصائية جديدة نقلها تقرير «ارابيان بزنس» بأن تتجاوز المبيعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الـ50 مليار دولار بنهاية 2022 .

وذكر التقرير عن ديفيري فورستر الرئيس التنفيذي لمركز دبي للتجارة الإلكترونية أن هذا الرقم يرتفع إلى الضعف من الرقم المقدر سابقاً عند 26 مليار دولار بسبب تأثير كورونا في صناعة التجزئة.

وفي ندوة افتراضية قال ديفيري فورستر : ” أعتقد أنه بارتفاع هذا الرقم إلى الضعف بسبب الجائحة، يمكننا رؤية تغير سلوك المستهلك وزيادة الطلب على التجارة الإلكترونية”.

وتابع قائلا : الإنفاق عبر الإنترنت يتزايد بسرعة ونتيجة لذلك نشهد نموا هائلا في الطلب.

يذكر أن مبيعات التجزئة الإلكترونية في 2019 بلغت عالميا نحو 3.53 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تنمو عائداتها إلى 6.54 تريليونات دولار في نهاية 2022.