سرعة البديهة.. معلمة تنقذ طالبة بحائل أثناء اقتحام لص لمنزلها(فيديو)

في واقعة غريبة، تمكنت معلمة بحائل من إنقاذ إحدى طالباتها في المرحلة الابتدائية، إثر محاولة لص اقتحام منزلها.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن الطالبة أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة مدرستي، لاحظت المعلمة من الكاميرا التي فتحتها طالبة تدعى “رهف”، أثناء تلقي الدرس، اللص وهو يحاول فتح نافذة منزل الطفلة.

وبحسب الفيديو تظهر رهف وهي تصرخ بصوت عال، أثناء اقتحام اللص، الذي استغلّ غياب والدتها.

على الفور تصرفت المعلمة بسرعة البديهة وطلبت من الطالبة رهف :” افتحي الكاميرا يا رهف، وجهيها على اللص”.

كما قامت المعلمة بمحاولة إنقاذ أخرى، حيث قامت بإرسال والدة إحدى الطالبات إلى منزل رهف.

وبالفعل ذهبت أم إحدى الطالبات إلى المنزل لإنقاذ الطفلة ، التي ظهرت عليه علامات الخوف من الموقف المفاجيء لها.