عاجل.. «العائلة تعامل كأنها فرد واحد».. تفاصيل بروتوكولات التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفاصيل الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات الوقاية من كورونا في المطاعم والمقاهي.

وجاءت أبرز البنود الواردة في تلك البروتوكولات كالتالي:

ـ معاملة أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم.

ـ وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي.

ـ يمنع انتظار الأفراد داخل المطعم سواءً للحصول على الطلبات أو للحصول على طاولة للجلوس.

ـ منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

ـ يمنع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة.

ـ يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار).

ـ يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة على خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.

ـ إلزامية وجود تطبيق توكلنا لدى العملاء قبل الدخول للمطاعم والمقاهي.