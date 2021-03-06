بموافقة أمريكا.. الإفراج عن أموال إيران بالعراق.. إلى أين ستذهب مليار دولار

بالرغم من الإدانات المتالية للولايات المتحدة للنظام الإيراني، أعلن حميد حسيني، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة، أن الولايات المتحدة، وافقت على الإفراج عن أصول إيران المحتجزة في البنك التجاري العراقي.

وكتب حسيني على حسابه في تيوتر : ” تم تنفيذ العديد من المعاملات لنقل الأموال الإيرانية من العراق إلى إيران”.

وأضاف حسيني أنه سيتم تحويل مليار دولار من هذه الأصول إلى القنوات المالية الإيرانية والسويسرية، لإنفاقها على شراء الأدوية والسلع الغذائية.

وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن الولايات المتحدة وافقت مبدئياً على الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوبة في كوريا الجنوبية.

كما بدأت في تحويل مليار دولار من الأموال الإيرانية إلى الحكومة الإيرانية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية صرحت في وقت سابق أن لديها 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن كانت هناك تقارير مختلفة حول حجم الأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

كما أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية في وقت سابق أن الحكومة العراقية مدينة لها بمبلغ 5 مليارات دولار مقابل تصدير الغاز، وأنه سيتعين عليها دفع مليار دولار، مقابل التأخير في سداد ديونها.