إيطاليا ترصد ارتفاعا ملموسا مستمرا في مؤشر الإصابات النشطة بكورونا

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، 23641 إصابة و307 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل استقرارا نسبيا لكلا المؤشرين، وسط ارتفاع متواصل للحالات النشطة.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23641 ليصل العدد العام إلى مستوى 3046762.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم 3 مارس 20884 حالة، وفي 4 مارس 22865، وفي 5 مارس 24036 حالة.

وفي الوقت ذاته تشهد حصيلة الإصابات النشطة في إيطاليا ارتفاعا مستمرا وتبلغ حتى الآن 465812 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 307 وفيات ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 99578 حالة.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إيطاليا يوم 3 مارس 347 حالة، وفي 4 مارس 339، وفي 5 مارس 297 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2481372 شخصا بعد رصد 13984 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.