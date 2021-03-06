بهدف التحفيز.. خصومات50%  بالمطاعم والمحال التجارية لمن تلقى لقاح كورونا بالكويت

بهدف التشجيع والتحفيز على أخذ لقاح كورونا، أعلنت عدد المطاعم والمحال التجارية في الكويت، عن تقديم خصومات تصل إلى 50% لمن تلقى اللقاح.

يأتي هذا عقب ما أعلنته مسؤولة كويتية اليوم السبت، أن نسبة التسجيل للحصول على اللقاح لفيروس كورونا بلغت 17.4% فقط من المؤهلين للحصول عليه.

ودعت المواطنين والمقيمين المؤهلين لتلقي اللقاح إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر صحية، أن 310 آلاف تلقوا اللقاحات، أي ما يعادل 6.3% من المفترض نيلهم الجرعات المقررة.

وتبدأ الكويت غدا الأحد، حظرً جزئيا من الخامسة عصرا حتى الخامسة صباحا، للحد من تفشي كورونا، حيث يستمر الحظر حتى 8 أبريل المقبل.

ولأجل مواجهة الوباء شددت الكويت مؤخرا من القيود على حركة السفر والتجمعات بعد ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ.

يذكر أن مجموع الإصابات في الكويت بلغ 198.110 حالات.

بينما بلغ عدد المتعافين 184.293 حالة، وبلغ مجموع الوفيات 1.113 حالة.