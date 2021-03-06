الإعلام الإيراني ينشر صورة مزيفة لقاسم سليماني خلال لقاء بابا الفاتيكان مع السيستاني

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة مزيفة لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القديس الإيراني، وذلك خلال لقاء بابا الفاتيكان مع السيستاني.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد رواد تويتر :” ليس فقط صورة سليماني المزيفة. حتى تمثال السيستاني هو نفس الوضعية لمدة تزيد عن عشر سنوات.. في مقطع فديو في جلوس البابا بجانب تمثال السيستاني لم تطرف له عين لمدة دقيقتين. تمثال شمعي أكيد”.

وعلق آخر :”بغض النظر عن هالموشوع،، السيستاني إيراني الولاء والمواقف لا توجد عنده كلمة واحدة فقط تجاه شرور ايران وماتفعله بالعراق بل ابنه محمد رضا غسل سليماني”.

وكان البابا فرانسيس في زيارته للعراق، قد التقى أحد أبرز وجوه الشيعة في العراق، وهو المرجع الأكبر علي السيستاني.

وقال السيستاني أثناء استقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مقره بمدينة النجف الأشرف :” إن للمسيحيين الحق في عيش آمن ككل العراقيين”.