خبير أرصاد: رياح و تدهور في الرؤية الأيام القادمة

توقع خبراء في الطقس و الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتحرك جيب هوائي دافئ .

و حذر خبير الطقس، و الأرصاد الجوية، حسن كراني، من نشاط الرياح وتدهور الرؤية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة.

وقال “كراني” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر: “لعاشقي الدفء.. بعون الله يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3_7 درجات على كافة الأجواء، نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي، يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كافة الأجواء الخميس المقبل.