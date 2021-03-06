هل تفعيل تطبيق #تباعد اختياري أم إلزامي؟

كشف تطبيق تباعد أن تفعيله اختياري وليس إلزاميًّا، داعيًا للمساهمة في احتواء الجائحة وتحميل التطبيق الآن.

يذكر أن هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، نسخة تطبيق تباعد للأجهزة التي تعمل على نظام اندرويد التشغيلي، بعد نسخة أجهزة الـIOS الشهر الماضي.

وحثت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة “عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي (تباعد) و(توكلنا) لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19”.