وفاة الدر اج السعودي رياض الشمري

نعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدراج السعودي، رياض الشمري.

وكتب الاتحاد السعودي على حسابه في تويتر :” ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدراج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي… نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

من جانبه نعى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الدراج رياض الشمري، مقدما التعازي لأسرة الفقيد والعزاء لكافة المتسابقين وأسرة الرالي.