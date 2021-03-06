بعد إجهاد وأمراض.. نجل بن لادن: راحتي النفسية في الرسم

عندما يذكر اسم بن لادن تذكر مغارات أفغانستان وتفجير برجي التجارة في نيويورك، لكن أن يتخيل أحد أن نجله مشغول بالرسم، فربما يكون هذا غريبا على الجو الأسري الذي عاش فيه أبناء بن لادن.

صحيفة التايمز البريطانية نشرت لوحات فنية من عمل عمر بن لادن، الابن الرابع لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، بعد تحوله إلى الفن.

وأضافت الصحيفة أن ما يقوم به نجل بن لادن هو محاولة للتغلب على الإجهاد والأمراض.

ونقلت عن عمر، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، أنه يمارس الرسم أثناء الانعزال في منزله في ريف نورماندي، حيث يعيش حياة هادئة مع زوجته زين الصباح بن لادن، التي تكبره بنحو 25 عاما.

وأضاف نجل بن لادن : أريد أن يعلم العالم أنني كبرت، وأنني مرتاح في داخلي لأول مرة في حياتي.

وتابع قائلا: الماضي هو الماضي ويجب على المرء أن يتعلم كيف يتعايش مع ما مضى.

ونوه الابن الرابع لبن لادن أنه من ندوب واضطرابات نفسية، بدأت بطفولة مدللة في مزرعة والدي الثري، ومنها إلى الصراع المسلح في أفغانستان.

وعن هوايته للرسم قال : زوجتي، أيضا رسامة، أقنعتي بممارسة الفن، وأعطتني إحساساً بالسلام، منوها أن من بين أعماله جبال تورا بورا في أفغانستان، حيث اختبأ أسامة بن لادن بعد أحداث 11 سبتمبر بداخلها.

كما رسم لوحات عن بعض الأماكن في الولايات المتحدة التي لم يزرها من قبل، ، حيث تظهر مشاهد، من بينها صحراء أريزونا، وخط سكة حديد عبر الغرب الأميركي، وغيرها.