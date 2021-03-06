«35 شاحنة» تعزيزات أمريكية تصل شرق سوريا..  ما الأمر

بدأ الجيش الأميركي في نشر المنظومة الدفاعية، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما كشفته مصادر عسكرية.

وكشفت المصادر أنها ضمت منظومات دفاعية للطيران المسير وصواريخ “أرض – أرض”، حيث تعمل على نشرها في جميع قواعد التحالف الدولي.

و تألفت التعزيزات من 35 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية توجهت نحو قاعدة التحالف في قرية تل بيدر بريف الحسكة الشمالي، وقاعدة حقل رميلان النفطية بريف القامشلي.

وتعتبر هذه القافلة الـ15 التي تدخل الأراضي السورية للتحالف الدولي والقوات الأميركية منذ بداية 2021.

وقد وصلت التعزيزات من قواعدها في إقليم كردستان العراق المجاور.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، حزمة قرارات أمنية، وذلك بعدما أنشأت مكتبا خاصا بشؤون الموقوفين لدى مجالس العدالة.

وتم إعلان هذه القرارات بعد اجتماع أعضاء اللجنة الأمنية قبل يومين في مدينة الحسكة، التي ترأسها مظلوم عبدي قائد القوات، وعبد حامد المهباش رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، وأمينة عمر رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية.

القرارات شملت إحالة مسؤولية الموقوف إلى إدارة السجون بعد انتهاء مدة التحقيق، وتحويل الملف خلال مدة زمنية أقصاها 72 ساعة إلى مجلس العدالة بعد انتهاء مدة التحقيق.

كما سيتم إبلاغ المطلوبين من خلال مذكرة تبليغ رسمية من النيابة، إلى جانب إبلاغ ذوي الموقوف خلال ثلاثة أيام منذ توقيفه.