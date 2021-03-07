عداد كورونا: الإصابات تتخطى 117 مليون.. والوفيات 2.6 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 117 مليونا و78 ألفا و869 إصابة، الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و600 ألفا و 23 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 92 مليونا و655 ألفا و804 حالات.

8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و96 وفاة.

وأفاد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و 500182 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 71900 وفاة.