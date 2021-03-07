عاجل… التحالف بالمرصاد للحوثي.. تدمير 8 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والاعيان المدنية بطريقه ممنهجه ومتعمدة.

فقد أعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير ٣ طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة، بحسب ما نشرتة العربية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الارهابية من المليشيا.

وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقه عدائيه من المليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.