مستشار أمني سابق يدعو المركزي السعودي لاعتماد البصمة بدلاً من التوقيع لهذا السبب

قال المستشار الأمني السابق لمكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، إنه خاطب محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك عبر “تويتر” مؤكدا له أن البصمة أكثر أماناً من التوقيع الذي من الممكن أن يتغير مع مرور الوقت ويعطل العميل عند إنهاء معاملاته البنكية.

ودعا البنك المركزي لاعتماد استخدام البصمة بدلاً من التوقيع في المعاملات البنكية وغيرها؛ لأنها أكثر أماناً للمواطن والمقيم.

وقال المصيبيح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن استخدام البصمة يحدّ من عمليات التزوير في المحررات الرسمية مثل الشيكات وغيرها، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نقلة تقنية عظيمة في جميع المعاملات الحكومية التي تتم الآن إلكترونيًا.

وأشار إلى أن العديد من المغردين تفاعلوا بعد تغريدته وناشدوا الجهات المختصة تنفيذ الخدمة واستخدام البصمة بدلاً من التوقيع في جميع المعاملات البنكية لتوفير الوقت والجهد للعميل.