الثلاثاء القادم.. وكيل الوزارة للبرامج التعليمية ترعى ملتقى الموهوبين الافتراضي بالطائف 

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الموهوبين بعد غدٍ الثلاثاء ملتقى الموهوبين الافتراضي الأول ٢٠٢١ وذلك عن بعد عبر القاعة الافتراضية “زووم” برعاية من وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان وبإشراف ومتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي.

ويستضيف الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام عددًا من الأكاديميين والمختصين في مجال رعاية واكتشاف وتعليم وإعداد برامج الموهوبين .

ويأتي تماشياً مع تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين حفظهما الله من دعم للتعليم ونشر أساليب التعليم الحديثة ومن ضمنها تبادل الخبرات وطرح أبرز التجارب في مجال رعاية وتعليم الموهوبين.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي أهمية الملتقى باعتباره يهدف إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والبحوث في مجال رعاية وتعليم الموهوبين، والكشف عن التقدم الناتج عن استخدام التقنية في هذا المجال مع الاسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين.

وتزويد المهتمين بالمعارف والمهارات اللازمة وفق الاتجاهات المعاصرة، والتعرف على سمات معلم الموهوبين وأدواره والكفايات اللازمة له، وكيفية تسجيل براءة الاختراع وتوليد الأفكار الإبداعية والاستثمار في الرأس المال البشري المبدع وفق رؤية 2030 مع التطرق إلى أساليب رعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مقدمًا شكره وتقديره لوكيل الوزارة للبرامج التعليمية على رعايتها لهذا الملتقى النوعي والهام، ومتمنيًا أن يحقق أهدافه المنشودة.