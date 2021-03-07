مدن: ارتفاع أعداد رخص التشغيل وإتمام البناء إلى 2,975 رخصة

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أن أعداد رخص التشغيل وإتمام البناء في السعودية ارتفعت إلى 2,975 رخصة بنهاية العام الماضي 2020م صعوداً من 1,990 رخصة بنهاية العام 2019م.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” قصي العبد الكريم في حديث صحافي مع “العربية.نت”، إن الهيئة تمكنت خلال العام الماضي، من رفع أعداد المدن الصناعية إلى 36 مدينة صناعية، وذلك بإضافة المدينة الصناعية بالطائف، والتي يجري إنشاؤها على مساحة إجمالية 11 مليون م² حيث تم البدء في تطوير المرحلة الأولى على مساحة 1.2 مليون م²، كذلك وصل إجمالي أعداد المصانع إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، فيما ارتفع إجمالي العقود إلى 6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً صعوداً من 6300 عقد بنهاية العام 2019م.

وتابع العبدالكريم: “الهيئة تعمل على تحقيق سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة شركائها المستثمرين، من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، حيث أنها وفرت لمزيد من التيسير على شركاء “مدن” بالقطاع الخاص، وضمن خططها لتعزيز التحول الرقمي سعياً لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية السعودية 2030، بدأت في تطبيق خدمة “الختم الرقمي” التي يقدمها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك لتصديق رخص التشغيل وشهادات إتمام البناء، حيث تحرص “مدن” على توفير بيئة ذكية متكاملة الخدمات من خلال مبادراتها للتحوّل الرقمي وتحديث بنيتها الإلكترونية لمواكبة تطلعات المستثمرين المحليين والعالميين، في إطار مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب”.