“الطيران المدني” تنفذ جولات لمراقبة الإجراءات الاحترازية في المطارات والمقرات

تُباشر فرق التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للطيران المدني جولاتها الرقابية للتأكد من مدى التزام مطارات المملكة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة انتشار جائحة كورونا ورصدت التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين بالمطارات بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

فيما تواصل الهيئة خطتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل تشغيل الطيران في ظل جائحة كورونا، والتعميم على المطارات والجهات ذات العلاقة للالتزام بالإجراءات ومنها التقيد باستخدام برنامج “توكلنا” للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة والحرص على توفير وسائل الحماية الشخصية ورفع قدرات العاملين على تقييم حالات الاشتباه بالفيروس والتعامل تلك الحالات في صالات السفر أو على وسائل النقل والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ورصد الملاحظات وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بسلامة المسافرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما وجه به معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري في ضرورة تقيد جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات باستخدام تطبيق «توكلنا» واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا بين أفراد المجتمع وعدم التهاون بها.

وتحرص الهيئة على تطوير وتحسين مجال صناعة الطيران وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مطارات المملكة منافِسةً بذلك مطارات العالم، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يستغرقه المسافر لإنهاء الاجراءات قبل الصعود إلى الطائرة مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد 19-(COVID).