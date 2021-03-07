المملكة  تتصدر قائمة “فوربس” لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

وأوضحت المجلة، وفقا لبيان، اليوم الأحد أن الرؤساء التنفيذيون في القائمة ينحدرون من 24 جنسية، يمثلون 21 قطاعًا، وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18رئيسًا تنفيذيًا، تليها الإمارات ومصر بـ16 رئيسًا تنفيذيًا لكل منها، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.

ويتصدر قطاع النفط والغاز في المنطقة، التي تتصدى لتداعيات آثار جائحة كورونا، أول 5 مراكز في القائمة بواقع 4 رؤساء تنفيذيين، بصدارة أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية.

ويأتي سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالمركز الثاني، يليه هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، ثم توفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك.

ويتصدر قطاع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بواقع 29 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكل بذلك ثلث التصنيف تقريبًا، ويتصدر عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) الرؤساء التنفيذيين العاملين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط.

واحتلت الوافدة الجديدة، هناء الرستماني، المركز 19 في القائمة، حيث تولت الإماراتية منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول في أواخر يناير/كانون الثاني 2021، بعد أن شغلت سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.

وبينت فوربس الشرق الأوسط، أنها عملت على تقييم حجم شركات الرؤساء التنفيذيين، بالاعتماد على معايير عديدة ومختلفة، فضلًا عن الإنجازات الشخصية للرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضي، وتأثيرها على شركاتهم وعلى القطاع بنطاق أوسع.

وفيما يلي أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط 2021:

1- أمين حسن الناصر ( الجنسية: سعودي – الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية).

2- سلطان أحمد الجابر (الجنسية: إماراتي ـ الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”).

3- أحمد بن سعيد آل مكتوم (الجنسية: إماراتي ـ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات).

4- هاشم هاشم (الجنسية: كويتي ـ الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة البترول الكويتية).

5- توفيق حكار (الجنسية: جزائري ـ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك).

6- سعد بن شريده الكعبي (الجنسية: قطري ـ نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول).

7- يوسف بن عبدالله البنيان (الجنسية: سعودي ـ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك).

8- عبدالله مبارك آل خليفة (الجنسية: قطري ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة “QNB”).

9- بول غريفيث (الجنسية: بريطاني ـ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي).

10- أسامة منير محمد ربيع (الجنسية: مصري ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيئة قناة السويس).