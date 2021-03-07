أمانة جدة تغلق 240 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها, 240 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك أثناء حملات الرقابة الميدانية المشتركة خلال اليومين الماضيين مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7345 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة, رصدت خلالها 302 مخالفة.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.