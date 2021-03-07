البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة.. ويطالب بوقفة فورية من المجتمع الدولي

ندد البرلمان العربي بشدة، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف، داعيا إلى وقفة جادة حاسمة وفورية من المجتمع الدولي لثني ميليشيا الحوثي الإرهابية عن سلوكها الإجرامي المتعمد والممنهج.

واستنكر البرلمان العربي، أي اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية يهدد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء والذي يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، ومحذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحد سافرا للمجتمع الدولي وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً تأييده التام لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أشاد البرلمان العربي، باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات.