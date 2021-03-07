“التعليم”: الكشف الطبي للطلبة المستجدين إلكترونيا عبر منصة صحة لنظام نور

أكدت وزارة التعليم، على قادة المدارس بالمتابعة والتواصل مع أولياء الأمور لإجراء الكشف الطبي لأبنائهم ممن لم يتم الكشف عليهم العام الماضي أو المستجدين لهذا العام

وكذلك قبول الكشف الطبي للطلبة المرسل من خلال منصة “صحة” لـ “نظام نور” دون الحاجة إلى الاستمارة الورقية.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات، وذلك بعد خطاب وكيل وزارة الصحة للصحة العامة المتضمن الإفادة بنسبة ما تم فحصه من الطلبة المستجدين في العام الدراسي 1442 (طلبه الصف الأول ابتدائي حاليا) وأهمية إجراء فحص اللياقة لطلبة الصف الأول الابتدائي.