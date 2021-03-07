أكثر من 175 ألف أسرة استفادت من خياري “الأراضي السكنية” و”البناء الذاتي” خلال 2020

بلغ أعداد الأسر المستفيدة من خياري الأراضي السكنية والقرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، ضمن برنامج “سكني” خلال العام الماضي 175,494 أسرة سعودية، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم، ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج خلال العام الماضي 2020 والبالغ عددها 390,819 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية بما تجاوز مستهدف العام 2020 بنحو 30% والمحدد بخدمة 300 ألف أسرة، وكان البرنامج قد أعلن عن خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في العام 2017 حتى نهاية 2020.

فيما أعلن البرنامج عن استهدافه خدمة 220 ألف أسرة هذا العام بينها 150 ألف تسكن منازلها عبر ضخ 50 ألف وحدة سكنية وإتاحة حجز 30 ألف أرض سكنية، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم، كما يوفر برنامج سكني عبر تطبيقه وموقعه الإلكتروني العديد من الخدمات السكنية مثل المستشار العقاري، والحصول على عروض الأسعار من المؤسسات التمويلية، وغيرها من الخدمات.

ويوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين، حيث أتاح موقع وتطبيق “سكني” تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من أكثر من 10 مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير أكثر من 30 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، ويلبي مختلف احتياجات وأذواق المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري.

كما يوفر موقع وتطبيق “سكني” العديد من الخيارات السكنية من خلال المشاريع السكنية تحت الإنشاء والتي تشهد نمواً ملحوظاً لتصل إلى 95 مشروعاً توفّر ما يتجاوز 141 ألف وحدة متنوعة ما بين فيلا وشقة وتاون وهاوس، كما يُمكن “سكني” حجز أكثر من 178 ألف أرض سكنية ضمن 217 مخططاً للأراضي السكنية، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم، وتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030 –.