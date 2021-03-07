ليست نكتة.. رئيس مكتب خامنئي: لقاح البركة الإيراني أقوى من لقاحات أوربا

في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم لإيجاد لقاح فعال وناجع ،للقضاء على فيروس كورونا المستجد، يوصل فيه النظام الإيراني ترويج الدجل للقاحات ضد كورونا.

آخر هذه الخرافات ما صرح به محمدي كلبايجاني ، رئيس مكتب خامنئي بأنه لقاح البركة من أقوى اللقاحات ضد كورونا.

وأضاف كلبايجاني أنه من حيث الجودة والفاعلية لا يمكن مقارنة «لقاح البركة» الإيراني المضاد لفيروس كورونا مع اللقاحات الأوروبية والأمريكية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترويج بأباطيل حول علاج كورونا سواء تصريحات رسمية أو صادرة من معممين شيعيين.

ففي العم الماضي ومع ذروة تفشي كورونا بإيران تناقلت صفحات ومواقع إيرانية، مقطع فيديو لمعمم شيعي يقوم بزيارة المشافي الإيرانية التي تضم المصابين بفيروس كورونا.

ويقوم المعمم الشيعي بإعطائهم عطرا خاصا ليشموه، لأنه وصفة لعلاج الوباء.

كما تم تداول وصفات طبيعية أخرى غريبة، قالوا إنها من أثر التاريخ الإسلامي، منها وصفة المعمم عباس تبريزيان.

وتفيد وصفة تبريزيان ،أنه بوضع كرة قطنية مدهونة بزيت البنفسج على فتحة شرج الإنسان قبل الخلود إلى النوم.

وأضاف حينها أن هذه الوصفة منقولة من السلف وكتب الطب والأحاديث لدى رجال الدين الشيعة.