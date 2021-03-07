بعد انتشار صور جريئة لابنتها..  رغد صدام حسين تكشف هذه الحقيقة

نفت رغد صدام، ابنة الرئيس العراق الاسبق صدام حسين، ما تم تداوله حول صور جريئة لابنتها في مقطع فيديو، انتشر بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقامت رغد صدام حسين بنشرت صورة من الصور المزيفة المتداولة، والتي تضمنت التعليقات :” جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال..معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟”.

وبعد انتشارها كشف بعض المستخدمين أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك”.

وكانت رغد صدام حسين قدنفت أن يكون لها أخ من والدها لم يُعلن عنه، واضعة هذا الخبر في إطار الشائعات التي أُطلقت بحق عائلتها.

يذكر أن مقطع فيديو لشابة تدعى وهج كانت نشرته هي عبر صفحتها الخاصة على تيك توك قد حظي بتفاعل كبير، وذلك بعد أن أشار المتابعون إلى أنها حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأنها ابنة رغد صدام حسين.

ورغد صدام حسين لديها ثلاث بنات هن : حرير حسين كامل وهي صاحبة رواية “حفيدة صدام”، وبنان حسين كامل وظهرتا في الإعلام وحساباتهما معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما وهج لم تظهر حتى الآن على وسائل إلام أو منصات التواصل الاجتماعي.