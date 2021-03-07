“فخري زادة” .. لقاح إيراني ضد #كورونا !

يستغل نظام الملالي في إيران كل فرصة و كل ظرف لخداع الشعب الإيراني،الذي يعاني بالفعل من تفشي الفقر و المرض بعد الانهيار الاقتصادي و الفشل الواضح في السيطرة على جائحة كورونا.

و هذه المرة يستغل نظام الملالي الجائحة في الكذب على مواطنيه بدعوى انتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ و ربما لمداعبة المشاعر الشعبية كالعادة أطلق على اللقاح الذي يدعي النظام اختباره اسم العالم الإيراني فخري زادة،رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان يعتبر من أبرز مطوري البرنامج النووي لبلاده، و الذي اغتيل يوم 27 نوفمبر 2020، داخل إيران .

و أكد مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي في ايران، محمد كريمي نيا، الحصول على رخصة بإجراء الاختبار البشري للقاح الإيراني ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أطلق عليه اسم ” فخري زادة”.

و تدعي وكالة فارس أنه من المتوقع أن يصل هذا اللقاح إلى الإنتاج الضخم في أغسطس القادم.

وأفاد محمد كريمي نيا للوكالة، بأنه “تم الحصول على رخصة بإجراء المرحلة البشرية للقاح فخري زادة المضاد لفيروس كورونا”، لافتا إلى أنه “بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها الباحثون في هذا اللقاح، تم الحصول على ترخيص المرحلة الأولى ومدونة الأخلاق قبل أسبوع”.

وقال نيا: “نجح علماء وزملاء هذا الشهيد العزيز ( العالم النووي الإيراني المغتال، فخري زادة)، في صنع لقاح ضد كورونا في أقل من عام، وبعد ثلاثة أشهر من استشهاده، حصلوا على موافقة اللجنة الوطنية للأخلاق الطبية، وهم جاهزون لأجراء المرحلة الأولى من الاختبار السريري”.

وتابع: “في المرحلة الأولى، سيتم اختبار هذا اللقاح على 135 متطوعا، وهو من النوع الذي يقتل الفيروس”.

وأردف موضحا: “ظل زملاؤنا يراقبون تفشي كورونا في الصين منذ فبراير الماضي، وأنتجوا أول جهاز تشخيص PCR في البلاد، وبدأوا الأبحاث لإنتاج اللقاح في أوائل أبريل الماضي”، مشيرا إلى أن “هذه العملية مرت بمراحل مختلفة تحت إشراف منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، ولحسن الحظ أجريت المراحل قبل السريرية على أربعة حيوانات، هي الفئران، وخنازير غينيا، والأرانب، والقرود، بشكل جيد، وحصلت على الموافقة ذات الصلة، وتم إرسالها إلى منظمة الغذاء والدواء”.

وحول المرحلة الثانية من إنتاج هذا اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا، أشار مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي إلى أنهم سعوا للحصول على ترخيص المرحلة البشرية، والذي تم بالتعاون مع جامعة إيران للعلوم الطبية وجامعة العلوم الطبية بالجيش”، مؤكدا أن “الاختبار البشري سيبدأ في غضون الأیام الثلاثة القادمة”.

واختتم قائلا: “بعد إجراء ثلاث مراحل اختبارات للمنتج، وبسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، سيبدأ الإنتاج الضخم لهذا اللقاح في أغسطس القادم”.