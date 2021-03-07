بمطار الرياض.. صور نادرة للملك سلمان في استقبال زعماء العرب

انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ، أثناء استقباله لزعماء الأردن وسوريا ومصر في مطار الرياض عام 1376هـ.

وبحسب ما ذكره حساب الملك سعود على تويتر، تظهر في الصورة على يسار الملك سلمان ، الأمراء بندر بن سعود ، والأمير خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن والأمير سطام بن عبدالعزيز.

وكان أحد رواد تويتر قد تداول الصورة وعلق عليه بالقول : ” الأمير الملك سلمان مشاركاً في استقبال زعماء الأردن و سوريا و مصر في مطار الرياض عام 1376هـ، وفي الصورة الأخرى الجماهير وجانب من المطار”.

ليرد عليه حساب الملك سعود أن ذلك تم في استقبال الملك سعود وضيوفه الرؤساء عبدالناصر والقوتلي، بعد استقبالهم عند وصولهم إلى مطار الظهران.