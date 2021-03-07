إهداء قميص المنتخب العراقي لبابا الفاتيكان

قام عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي بإهداء قميص المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.

جاء خلال زيارته الحالية إلى العراق، حيث أكد درجال أن البابا فرانسيس حثّ على تخصيص أكبر وقت ممكن للشباب، وتوفير أوسع مساحة لهم، ليعبروا عن مواهبهم وإبداعاتهم، لكون الرياضة كفيلة بتنمية روح السلام والمحبة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية فقد حمل القميص الرقم 2 واسم البابا فرانسيس، في إشارة إلى تقدير شباب العراق عموما، ونجوم المنتخب العراقي لشخصه في التفاعل الإيجابي مع الشباب وقضاياهم.

كما أوضح درجال النجم السابق لمنتخب العراق أن البابا أكد على ضرورة دعم الشباب، وتوفير الأجواء اللازمة لممارسة الألعاب الرياضية عموما، وكرة القدم خصوصا، لكونها تحمل دلالات ورسائل إنسانية سامية بين الشعوب.