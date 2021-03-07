لتشتيت الجيش السوداني .. دعم أثيوبي لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق

أعلنت مصادر عسكرية سودانية أن أثيوبيا تواصل محاولاتها لزعزعة استقرار الحدود السودانية و تشتيت الجيش السوداني عن طريق دعمها لقوات جوزيف توكا.

و قدَّمت الحكومة الأثيوبية دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا بالنيل الأزرق عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال ، حيث وصل الدعم منطقة يابوس بتاريخ 27 فبراير 2021 م ،

و أعلن الجيش السوداني أن توكا كان في إستقبال الدعم برفقة بعض قادة قواته .

تجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الأثيوبية تهدف لإستخدام القائد جوزيف توكا لإحتلال مدينة الكرمك بإسناد مدفعي أثيوبي وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية