بعد حملة ممنهجة.. دولة أوربية تصوت على حظر النقاب

بالرغم من أن مشاهدة مسلمات منقبات يعد أمرا نادرا في الشوارع السويسرية، إلا أن الناخبون في سويسرا يصوتون اليوم الأحد في استفتاء على حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة.

وذكرت الإذاعة الألمانية أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ أغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد جدل استمر على مدار السنوات الماضية.

سويسرا ستنضم بذلك إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك، في حال أُقر منع النقاب.

وذكرت الإذاعة أن هذا يأتي عقب انتشار ملصقات للحملة كتب عليها “أوقفوا ال|إسلام الراديكالي” ، و”أوقفوا التطرف”.

كما نشرت الحملة في دعوتها لحظر النقاب، صورة لامرأة ترتدي نقابا أسود.

من ناحية أخرى نقلت الإذاعة عن إيناس الشيخ، المتحدثة باسم تجمع “الحجاب الأرجواني” النسائي الإسلامي قولها: “بجانب كونه عديم الفائدة، هذا النص عنصري ومنحاز جنسياً”.

وأضافت أننا نعتقد أنه في 2021 وكمدافعات عن حقوق النساء، ليس من المقبول أن يتضمن الدستور السويسري مادة تحظر أي لباس للنساء.