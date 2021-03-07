خطوة ذكية جديدة تزين مداخل المنشآت التجارية بالرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مبادرة «رمز الاستجابة السريعة» (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها الهادفة إلى التحول نحو مدينة ذكية وبما يتماشى مع مستهدفات القطاع البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030.

وتمكّن المبادرة المستفيدين من معرفة الخدمات التي تقدمها المنشآت، إضافة إلى إمكانية تقييم جودة الخدمة المقدمة، ومعرفة وسائل التواصل مع المحال التجارية.

وقالت الأمانة على تويتر: “في خطوة تهدف إلى أتمتة العمل الرقابي وتمكين السكّان من معرفة تقييم المنشآت وجودة خدماتها.. أمانة منطقة الرياض تبدأ المرحلة الأولى من تركيب رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على مداخل المنشآت التجارية ضمن جهودها للتحول نحو مدينة ذكية..