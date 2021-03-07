«مكالمة عمرها 30 عاما ونعي مؤثر من الأم» .. تفاصيل مثيرة عن الشهيد مطلق العتيبي

في تفاصيل مؤثرة قال ترك العتيبي، شقيق الشهيد مطلق سنان الذيابي العتيبي، الضابط السعودي، الذي فقد خلال الغزو العراقي للكويت : “الحمد لله أن اطمأننا، وعرفنا مصير الشهيد بعد 31 عاما و6 شهور”.

وأضاف شقيق الشهيد أنه جاءنا اتصال قبل 25 يوما من السفارة السعودية بالكويت ليبلغونا بتطابق الحامض النووي للأسرة مع رفات الشهيد.

وفي التفاصيل التي ذكرها شقيق الشهيد خلال مداخلة متلفزة أضاف أنه قبل 9 سنوات جاؤوا إلينا وحصلوا على عينات من الوالد والوالدة لإجراء تحليل الـ ” DNA” لمطابقتها مع الرفات.

وتابع قائلا : الحمد لله تمت المطابقة، وصلينا صلاة الغائب على روحه ونسأل الله أن يرحمه.

وحول مشاعر الوالدة طوال تلك السنين، يقول شقيق الشهيد: الأمل كان موجودا بأن يرجع في يوم من الأيام إلا أن جاءنا الخبر من السفارة بالعثور على الرفات، منوها أن الشهيد لديه ولد وأربع بنات.

وأوضح أن والدة الشهيد، صابرة على فقدان ولدها، وعندما تلقت خبر العثور على الرفات كانت أكثر تماسكا ممن حولها من الأولاد والأحفاد.

وشدد في حديثه أننا كلنا فداء المملكة والمليك وولي عهده الأمين.

وفي مقطع صوتي قالت والدة الشهيد أيضا: أولادي كلهم فداء الدولة السعودية.. أتشرف بفعل مطلق وعيالي كلهم يفدون الدولة بأعمارهم.

يذكر أنه قد أقيمت في الكويت أمس السبت، مراسم رسمية لدفن رفات 9 أشخاص ممن قتلهم النظام العراقي السابق أثناء غزو ‎الكويت، بينهم الضابط سعودي مطلق بن سنان الذيابي العتيبي.

وقد تم ذلك بحضور السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر الصباح، وسط حضور جموع من المصلين وأقارب الشهداء.