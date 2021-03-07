تدمير تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي في مأرب

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم، قصفاً مركّزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية،أن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي, ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى عيار 23 ومصرع مجموعة من عناصر الميليشيا كانت بجواره.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بذات الجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.