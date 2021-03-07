حقيقة و ليست خيالا .. قس نبضات قلبك و معدل تنفسك بكاميرا الهاتف

كل يوم تقدم لنا التكنولوجيا ما يدهشنا على جميع المستويات و في مختلف المجالات، وها هي تضع أمامنا ابتكارا جديدا يمكننا من قياس نبضات قلوبنا و معدل تنفسنا بواسطة كاميرا الهاتف المحمول.

و أعلنت شركة “جوجل” الأميركية العملاقة عن طرح تطبيقها الجديد لقياس ضربات القلب ومعدل التنفس المستند إلى كاميرا الهاتف الذكي اعتبارا من يوم غد (الاثنين).

وحسب الموقع، فان هذه الميزة عبر تطبيق “Google Fit” ستكون متوفرة بشكل مبدئي في هواتف “غوغل بيكسل” بجميع أنحاء العالم.

وتتميز التقنية الجديدة بكونها لا تعتمد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء لقياس نبضات القلب ومعدل التنفس، ولكن من خلال وضع الإصبع على الكاميرا الخلفية للهاتف والضغط عليها بشكل خفيف، وعندها سيحسب التطبيق معدل ضربات القلب من خلال النظر إلى التغييرات الطفيفة في اللون تحت الجلد. أما بشأن قياس معدل التنفس فإنه يستلزم فتح الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي والنظر إلى حركة الصدر لكي يتمكن من رؤية الجذع، كما سيتعين تعليق الهاتف لمدة 30 ثانية تقريبا من أجل التقاط معدل دقيق للتنفس.

ولم يتضح بعد مدى نجاح تلك الطريقة خاصة في حالة ارتداء ملابس فضفاضة.