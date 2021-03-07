هل تتذكرون الطفل السوري آلان الكردي.. ماذا قال بابا الفاتيكان لوالده

قال المكتب الصحفي للفاتيكان، إن البابا فرنسيس قضى وقتا طويلا مع عبد الله كردي والد الطفل السوري آلان الكردي الذي غرق قرب السواحل التركية.

وبحسب بيان مكتب الفاتيكان فقد تمكن بمساعدة مترجم فوري من الاستماع إلى آلام الأب لفقدان عائلته والتعبير عن تعاطفه العميق مع مأساته

وأوضح البيان أن عبد الله كردي والد الطفل أعرب عن امتنانه للبابا على الإعراب عن قربه من مأساته ومأساة جميع المهاجرين الذين يسعون إلى التفاهم والسلام والأمن عندما يخاطرون بحياتهم في مغادرة أوطانهم.

وقد جاء هذا في ختام القداس الإلهي في ملعب أربيل، خلال زيارة البابا فرنسيس للعراق.

وكان البابا فرنسيس قد التقى عبد الله كردي والد الطفل آلان الصغير الذي غرق مع شقيقه ووالدته على الساحل التركي في سبتمبر 2015 بينما كانت العائلة تحاول الوصول إلى أوروبا.