“لا بد من وقفة حاسمة”.. إدانات واسعة لإطلاق الحوثيين مسيّرات مفخخة على المملكة

أدان البرلمان العربي هجوم الحوثيين على السعودية وطالب بـ “وقفة حاسمة وفورية” من المجتمع الدولي.

كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الهجمات الحوثية، وأكدت أنها تعكس التحدي السافر للمجتمع الدولي والاستخفاف بالقوانين.

ونشرت المملكة الأردنية إدانة للتصعيد الحوثي المستمر ضد المملكة، كما ادانت البحرين استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية,.

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” من نوع (قاصف) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة اليوم الأحد.

كما أعلن التحالف اعتراض صاروخين باليستيين أطقلتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.